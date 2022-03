Haziran y Poyraz se dan el 'sí, quiero' en el gran final de 'Ada Masalı': "No es un adiós, es un nuevo comienzo"

Haziran y Poyraz se dan el 'sí quiero' en una romántica ceremonia

La abuela de Poyraz finalmente apoya a su nieto en su decisión

¡Ha llegado el momento que todos los fans de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'! El amor ha triunfado entre Haziran y Poyraz y la pareja por fin se ha dado el 'sí, quiero'. El cuento de la isla ha tenido un final feliz con una boda por todo lo alto en el mismo lugar donde comenzó todo: el hotel donde los protagonistas fueron forjando su historia de amor. Allí acompañados por todos los que han sido testigos de su historia se han jurado amor eterno.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. La pareja ha tenido que superar todo tipo de obstáculos: diferencias familiares, traiciones, un pasado complicado, celos, los turbios planes de Idil y Batu... Tenían todo en su contra pero esta vez sí, el amor ha ganado. (Si quieres ver el momentazo de la boda dale al play al vídeo que encabeza estas noticia).

Y tras la boda ha llegado la despedida. Aunque la isla ha sido el escenario fundamental de su historia es momento de empezar de cero en otro lugar y abrir un nuevo capítulo en su historia de amor. Apenas unas horas después del gran día, Haziran y Poyraz emprenden un nuevo camino lejos de los suyos. "Este no es el final, nos queda un largo camino por recorrer. Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Muchas cosas empezaron aquí y seguirán aquí", les dice Haziran a toda su familia antes de poner rumbo a Estambul y sorprender a Melisa con un regalo muy especial: ella y Alper se quedan con el hotel.

La abuela de Poyraz acompaña a su nieto el día de su boda

Sin embargo, la felicidad de la pareja pendía de un hilo. La abuela de Poyraz se mostraba reacia a apoyar el matrimonio tras enterarse de que la boda suponía la marcha de su nieto. "He hecho lo que he podido, no sé si vendrá o no", le dice Haziran a su futuro marido justo antes de la pedida.

Por suerte, la charla con Aliye surte efecto. "Pensé que iba a perder a Poyraz después de la boda pero Haziran me ha hecho entender que soy una parte importante de su familia", dice justo antes de pedir la mano de la protagonista. ¡La felicidad por fin es completa!

Con el único obstáculo a su felicidad superado, la pareja ultima los detalles para la boda. La noche de la henna, la despedida de soltero... Haziran y Poyraz disfrutan de sus últimos días como solteros. ¡Y lo hacen realmente emocionados!

Nehir toma una decisión sobre su padre

Mientras Haziran y Poyraz ultiman los detalles de su boda, Nehir se enfrenta a un difícil conflicto familiar. La aparición de su padre ha cambiado todo. Después de tantos años y tras enterarse de su existencia, Hassan quiere una oportunidad como padre. "Antes de que nacieras era un hombre diferente. Tenía miedo de que el mundo siguiera girando sin mí y perderme muchas cosas. Tu madre tiene razón. Tuve miedo y hui pero no me escapé de ti. De haber sabido que existías, me habría quedado", le dice Hassan. "Mi intención no era meterme en vuestras vidas y molestaros. Quiero conocerte pero si no quieres me marcharé y no me volverás a ver".

La situación es muy complicada para la prima de Haziran pero pese a la oposición de su madre quiere estar cerca de su padre. "Hasta ahora mi madre y yo estábamos solas. Tu ausencia nunca me molestó. Me sacó adelante y éramos felices. Ahora comienza una nueva vida. Fatih es parte de nuestra familia y le queremos. Y ahora estás tú. No me habría importado que te hubieras ido pero sigues aquí y quiero conocerte porque eres mi padre. Mamá y tú Fatih, ¿puedo conocer a mi padre sin que os moleste?". El paso ya está dado y ni Selma ni Fatih son capaces de oponerse a sus deseos.

