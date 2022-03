'Ada Masalı' llega a su fin: el futuro de Haziran y Poyraz se decide el viernes a las 23:30 horas

La cuenta atrás ha comenzado. El gran final de 'Ada Masalı: el cuento de la isla' llega a Divinity el viernes y lo hace con un emocionante capítulo en el que se resolverán todas las dudas. Pero por supuesto, no faltarán los sobresaltos que mantendrán al espectador en vilo hasta el último momento. "Ya no me quiero casar", dirá Haziran cuando todo parecía que se había resuelto entre ellos. ¿A qué se deben los titubeos de la protagonista de esta gran historia de amor?