Özge Gürel se pone romántica con Serkan Çayoğlu: "Me encanta despertarme cada día más enamorada"

¡Menuda declaración! Coincidiendo con la celebración del 34 cumpleaños de su chico, Özge Gürel ha gritado su amor por Serkan Çayoğlu a los cuatro vientos. En su último post de Instagram y acompañando varias fotografías de ambos juntos, la protagonista de 'Amar es primavera' y 'Dolunay' ha dedicado a su pareja un romántico texto en el que confiesa sus sentimientos más íntimos y profundos. "Me alegro de que hayas nacido, cariño. Me encanta despertarme cada día más enamorada de ti, recorrer el mundo juntos, extrañarte, crecer juntos... Gracias por la persona que eres bebé, sabes que te amo demasiado", ha escrito la actriz.

La fiesta de cumpleaños de Serkan Pero no solo le ha dedicado a su chico estas bonitas palabras sino que la actriz ha organizado una gran fiesta de cumpleaños en un pub inglés. Horas antes de que el actor cumpliera los 34, la pareja se reunía con algunos amigos en un pub inglés, donde no faltó un photocall para hacer las fotos del evento, que compartió el protagonista de 'Amar es primavera' nada más dar las doce de la noche y en las que descubrimos, no solo el cariñoso posado de la pareja, sino también la tarta tan internacional con la que la joven obsequió a su chico.