Zeynep empieza una nueva y lujosa vida con los Şekercizade, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Las cosas se les están yendo de las manos. "Te lo has inventado y me has arrastrado. Ojalá les hubiéramos dicho la verdad. Te has pasado", le dice Zeynep, que no sabe que responderle por qué ha regresado a la mansión cuando su padre la había aceptado a ella y al niño.

Aunque la mayor parte de la familia se han creído la historia de Fatih, la madre del joven estalla. "No me creo nada de ese cuento de hadas que os habéis inventado. No me fío de ti. Tienes algo que no me gusta ni un pelo. Pienso averiguar quién eres y qué clase de juego te traes entre manos. Pienso demostrar qué clase de persona eres en realidad", le dice su suegra, de quien le advierten que es peligrosa. "Es mejor no cruzarse en su camino". Y muy pronto lo sabrá. Mukaddes comenzará a conspirar con la exprometida de Fatih.