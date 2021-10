Fatih y Zeynep cuentan cómo se conocieron, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

La pareja tendrá que explicar el supuesto secuestro de Zeynep

Zeynep se enfrentará a su padre tras el secuestro de Selin

Después del altercado con el padre de Zeynep, la pareja está metida en un lío. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' les tocará dar explicaciones sobre lo ocurrido y, sobre todo, sobre esa historia del secuestro de la joven. Sentados frente a toda la familia, tendrán que improvisar y será Fatih quien lleve la voz cantante en este asunto. "No puedo soportarlo más, voy a confesarlo todo. No nos conocimos en Estados Unidos. Nos conocimos en Bodrum. Trabajaba de recepcionista en mi hotel y así es como nos conocimos", relatará el joven a su familia.

¡Y una vez que empieza ya no sabe cuándo parar! Metido de lleno en su papel de hombre enamorado, Fatih seguirá adelante con su mentira contando detalles que dejarán perpleja a Zeynep. "En cuanto la vi por primera vez supe que quería pasar mi vida con ella. Nunca vi una mirada como la suya ni tampoco una sonrisa. Después estuvimos hablando sobre nosotros durante días y noches sin parar y entonces vi que también estaba enamorada. No podía seguir viviendo sin ella", dirá a su familia. ¿Acabará cayendo en su propia trampa? ¿Será todo lo que dice mentira o habrá algo de verdad?

El secuestro de Selin

El encuentro de Zeynep y su padre ha sido muchísimo peor de lo que ella hubiera imaginado. "No quiero una hija como tú. Te dije que trajeras a mi nieto no a ella. Donde no hay amor no hay respeto. Fuera de mi casa", le dice a gritos. Sin embargo, pese a echar a su hija, Sevket no está dispuesto a perder a su nieto.

Todo se descontrola y justo cuando Fatih está a punto de reconocer que ha empezado a sentir algo, el pequeño es secuestrado por los hombres de Sevket, que se hará cargo del pequeño mientras su madre le busca desesperadamente con la ayuda de su falso marido y su familia lo que provocará que la falsa pareja viva momentos de auténtica tensión.

Zeynep se enfrenta a su padre

Tras unas horas complicadas y después de localizar al pequeño Selin, la familia de Fatih se enfrentará a Şevket, el padre de la joven, que no se resiste a perder a su nieto. "No pueden llevarse a mi nieto. Mi nieto se queda aquí. No puedes llevarte a mi nieto, te vas a quedar aquí y mi nieto también. Sal del coche", le dice a su hija que es respaldada y protegida por Fatih y toda su familia. "Puede que sea su hija pero también es mi hija política. No salgas del coche. ¿Vas a hacer caso al hombre que ha secuestrado a tu hijo?"

Cansada de sus amenazas y después de verle apuntarles con una pistola, Zeynep, enfurecida, sale del coche para enfrentarse a él. "Si quieres quitarme a mi hijo más vale que me dispares a mí y no al aire. Adelante, dispara. Haz que tu nieto crezca sin madre igual que yo. No me asustas con esto", le dice a su padre, que incapaz de reaccionar observa cómo su hija se marcha con el pequeño y su nueva familia.

