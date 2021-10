'Amor a segunda vista', a partir del lunes a las 17:15 horas, en Divinity

Un solo capítulo les ha bastado a Zeynep y Fatih para convertirse en una de nuestras parejas favoritas. Su loca historia ha comenzado con un divertidísimo capítulo en el que la pareja regresaba a casa después de un tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, su regreso al lado de su familia no es una buena noticia para ellos. Ambos llegan tras dos estrepitosos fracasos amorosos y teniendo que dar explicaciones a sus padres, sobre todo ahora que han decidido fingir que son pareja y tienen un hijo. ¡Menuda locura! ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos? ¿Cómo les saldrá esta arriesgada jugada? No tardarás en descubrirlo. A partir del lunes a las 17:15 horas, podrás disfrutar de 'Amor a segunda vista' en tira diaria en Divinity. ¿Te lo vas a perder?

Zeynep regresa como madre soltera después de ser abandonada por el hombre por el que lo dejó todo y Fatih tras ser rechazado por su novia, lo que le obligará a casarse con la mujer que sus padres habían elegido para él. Con este panorama, algo había que hacer y Fatih ha tenido una idea que cambiará sus vidas. "Yo tengo una situación similar y también necesito tiempo. He pensado que podríamos ayudarnos. Estoy hablando de que seas mi mujer". La propuesta no puede ser más hilarante pero la desesperación lleva a Zeynep a aceptar esta propuesta. A partir de ahora cualquier cosa puede pasar.

Y dicho y hecho. Nada más aterrizar en Estambul, Fatih ha llevado a Zeynep a su casa para presentarla. En mitad de la fiesta sorpresa que le tenían preparada y tras el beso de su prometida (esa con la que él no quiere casarse) ha estallado la gran bomba. Zeynep ha aparecido en escena con su pequeño, que además ha tenido el bonito gesto de llamar papá a Fatih y facilitar así las cosas. El joven no ha tenido que decir más. ¡El disgusto que se ha llevado su madre ha sido memorable!

