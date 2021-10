Esta noche a las 23:00 horas, gran preestreno en Divinity

Ha llegado el gran día. 'Amor a segunda vista' está a punto de aterrizar en Divinity. Esta noche a las 23:00 horas no puedes perderte el gran estreno de esta comedia romántica que estamos seguros de que te va a enganchar. Desde el minuto uno esta divertidísima historia protagonizada por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy te va a enamorar. Y si no te lo crees, ¡no te pierdas este avance exclusivo que tenemos para ti!

Como sabemos que no puede esperar más y que no ves la hora de que lleguen las 23:00 horas para conocer a Zeynep y Fatih, te hemos preparado este aperitivo y te presentamos en exclusiva a la protagonista de esta historia de amor, una joven que tras un estrepitoso fracaso amoroso regresa a Estambul con un bebé de diez meses. Y aunque pueda parecer un drama, no lo es. En ese viaje de regreso a casa conocerá al hombre que lo cambiará todo. Aunque para eso todavía tendrás que esperar. De momento, dale al play y conoce a Zeynep, una joven madre soltera que te va a conquistar.

El difícil regreso de Zeynep

La vida de Zeynep no es como la imaginó cuando dos años antes se marchó a Estados Unidos con el que ella creía que era el amor de su vida. "En la vida te caes y te levantas y de igual forma te vas y regresas. Regreso de EE.UU. Me fui con grandes esperanzas y vuelvo con mi bebé de diez meses. No tengo dinero ni una mentira convincente para mi padre. Nunca pensé que terminaría así cuando me enfrenté a el y le dije 'papá ya soy mayor y esta es mi vida. Quiero vivirla", recordará en el viaje de vuelta.

Ahora, dos años después, la joven tendrá que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida: volver a casa y dar la razón a aquellos que le decían que se equivocaba. "Ojalá no hubiese golpeado aquella puerta por la que salí dándole en las narices a mi padre. Ojalá hubiese pensado que algún día tendría que volver a cruzar aquella misma puerta. Así es el amor, te hace perder el control", se dirá así misma mientras viaja y reconoce su fracaso. "No podría haber imaginado que el camino que tomé con tanto entusiasmo terminaría en un callejón sin salida. Me resistí a pesar de todo y de todos pero fracasé y ahora me he rendido. He perdido. Ahora estoy sola en este oscuro callejón sin salida no tengo a nadie. Estoy desesperada", si dirá justo antes de recordar la forma tan bonita en la que empezó esta historia.

No faltes a tu cita con Zeynep y Fatih

La cosa promete. Si estos tres minutos de adelanto te han sabido a poco, no te preocupes. Esta noche a partir de las 23:00 horas tienes una cita con Zeynep y Fatih en Divinity. ¡Y no te van a defraudar! Nada más conocerlos te enamorarás de ellos y de su loca historia de amor y estarás deseando saber qué ocurre. Y como estamos seguros de que va a ser así, ya te adelantamos a partir del lunes a las 17:30 horas tienes una cita con la nueva pareja de moda en Divinity. ¡No te lo pierdas!

