Özge Özpirinçci, criticada por el nombre que quiere poner a su bebé: "No le hagas eso a tu hija"

La actriz dará a luz a su primera hija el próximo mes de diciembre

Todavía quedan cuatro meses para que dé a luz pero Özge Özpirinçci ya ha conseguido que su bebé esté en boca de todos. La popular actriz turca, a la que muy pronto podrás ver en Divinity protagonizando 'Amor a segunda vista', ha desvelado recientemente a la revista 'Hürryet' el nombre que desea poner a su hija y no ha logrado la aprobación de sus fans.

Y es que el nombre elegido es realmente sorprendente. "Desde que quedé embarazada, solo tengo un nombre en la mente: Üzüm (uva). Todo el mundo me sigue diciendo "no le hagas esto a tu hija, Özge pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien", ha dicho la actriz, que parece que finalmente tendrá que conformarse con llamar cariñosamente así a la pequeña. "Pero definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hijo Üzum en secreto".

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk podrían pasar por el altar

Recién cumplidos los 35 años, Özge Özpirinçci y convertida en una de las actrices más famosas de Turquía, la intérprete dará la bienvenida a su primera hija el próximo mes de diciembre junto a al también actor Burak Yamantürk, con quien lleva más de siete años.

Pero antes del nacimiento de su hija, la pareja, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, podría ser la protagonista de otro gran acontecimiento. Según han publicado algunos medios turcos, Özge y su chico podrían casarse el próximo mes de septiembre. A la espera de que la pareja se pronuncie y confirme o desmienta el enlace, lo único que dicho la actriz al respecto durante los últimos años es que no necesita pasar por el altar ya que se siente tremendamente unida a su pareja y no precisa de papeles que lo confirmen. La pareja no se ha pronunciado

Özge Özpirinçci está a punto de aterrizar con una divertida comedia romántica que protagoniza junto a Buğra Gülsoy. Ellos son Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade en 'Amor a segunda vista', una ficción que ha arrasado en todo el mundo y que promete conquistar a los espectadores de Divinity con su loca historia de amor que arranca por casualidad cuando coinciden en un vuelto de regreso a Turquía sin ningunas ganas de reencontrarse con sus familias.

Y es que ambos llevan tiempo huyendo de sus seres queridos: uno porque no quería casarse con la mujer que habían elegido para él y otra porque los suyos no aprobaban al hombre con el que ella deseaba casarse (aunque finalmente le salió rana y vuelve a casa soltera y con un hijo). Ante el difícil panorama que ambos tienen por delante, la pareja encuentra la manera de esquivar los planes que sus familias tienen. ¡Fingir que son pareja! Lo que no imaginan es que esta idea les complicará y les cambiará la vida.





