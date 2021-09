Por supuesto, la instantánea no ha tardado de llenarse en miles de 'me gusta' y cientos de comentarios, entre ellos el de Hazal Kaya, la actriz protagonista de 'Nuestra historia', que ha respondido con un emoji de un corazón a su amiga.

Según confesó la actriz en una charla con el periodista Onur Baştürk para la revista 'Hürryet', su nombre favorito para la pequeña es Üzüm (uva). "Desde que me quedé embarazada, solo tengo ese nombre en mente", revelaba la intérprete, que también confesaba que no había encontrado demasiados apoyos. "Todo el mundo me sigue diciendo "no le hagas esto a tu hija, Özge", pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien", contaba la actriz, que ya parece resignada a no poder salirse con la suya. "Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto".