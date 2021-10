Zeynep y Fatih tienen su primera discusión, esta tarde en 'Amor a segunda vista': "Ese no era el trato"

Después de presentarse en la mansión de Fatih como su mujer, toca afrontar las consecuencias. Si su mentira ya ponía las cosas difíciles, la cosa no tardará en complicarse. Y es que hay algo que no entraba en los planes de la pareja. La paternidad del pequeño no entraba en el acuerdo. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista', el padre de Fatih estará convencido de que ese bebé es su nieto y eso provocará el primer enfrentamiento de la pareja. "¿Qué estás haciendo? ¿Le has dicho a tu padre que es hijo tuyo? Ese no era el trato porque así podrías podríass dejarme sin más. ¿Así me dejarán irme cuando quiera?", le dice a su 'marido', al que pide que les diga cuanto antes que el bebé no es hijo suyo.