Fatih propone a Zeynep hacerse pasar por su mujer, en el estreno de 'Amor a segunda vista'

Ya están aquí. ¡Zeynep y Fatih ya se conocen! La pareja que promete darnos momentos inolvidables (y muy divertidos) ya han tenido su primer encuentro. ¡Y no ha podido ser más loco! Durante el viaje de regreso a Estambul, donde se producirá el poco deseado encuentro con sus familias, los caminos de los protagonistas de 'Amor a segunda vista' se han cruzado. Y de qué manera. Unas turbulencias han acabado con Zeynep y su hijo en brazos de Fatih.

Ahí comienza todo. Durante el viaje la pareja entabla conversación y empiezan a estrechar su relación. Incluso él se hace cargo del pequeño para que su madre descanse. ¡Fatih es un padrazo!

Sin embargo, lo que parecía un encuentro casual y que iba a tener mayor trascendencia acaba por cambiar el rumbo de sus vidas. Tras bajar del avión, Fatih le hace una inesperada propuesta a Zeynep. "Yo tengo una situación similar y también necesito tiempo. He pensado que podríamos ayudarnos. Estoy hablando de que seas mi mujer. Tengo que casarme con alguien inmediatamente. Mi familia me obliga y para posponer ese matrimonio tengo que encontrar una buena excusa. Tú necesitas tiempo. Si nos presentamos como una pareja aceptarán retrasar la boda. Después ya lo pensaremos", le dice a la joven madre soltera, que tras algunas dudas acepta la loca oferta de su nuevo amigo. Eso sí, tiene una condición. "Si tú me presentas ante tu familia como si fuera tu mujer, yo te presentaré como si fueras mi marido ante la mía", le dice justo antes de que el pequeño llame papá a Fatih. ¡Esto es una señal!

Fatih presenta a Zeynep a su familia

Tras llegar a un acuerdo, llega el momento decisivo. Fatih regresa a casa junto a Zeynep y el pequeño, que en presencia de todos (incluido los suegros del protagonista) le llama papá. Y todo salta por los aires. El compromiso, la paz familiar, la boda... La nueva situación lo cambia todo. "Ha pasado lo que ha pasado y tenemos que afrontarlo. Esa mujer res nuestra nuera", dice el padre del joven a su mujer, que no tiene intención de aceptar esa relación.

La historia de Zeynep

¿Cómo ha llegado Zeynep a esta difícil situación? El regreso de Zeynep a Estambul es el punto y final de un sueño que empezó dos años atrás cuando se marchó, con la oposición de su padre y su tía a Estados Unidos para estar con el hombre del que se había enamorado y que no tardó en dejarla tirada.

Erkan fue el comienzo de todo. Por él lo dejó todo y fue feliz. Muy feliz. "Éramos libres, estábamos enamorados, nadie me llamaba y no me daba miedo que me viesen paseando con mi novio. El amor hacía que flotase y sentía mariposas en el estómago. Era como tocar las nubes con las manos". Sin embargo, la situación no tardó en cambiar. "Y con la misma velocidad que llegué a las nubes me estrellé contra el suelo. Estaba embarazada".

Y ahí Erkan, salió corriendo. Ella le esperó y resistió durante un tiempo creyendo que su hijo le haría volver. Pero no fue así. "Había llegado el momento de demostrar que no me había rendido ni había fracasado. Pero no lo conseguí. Aunque durante un año no fuese capaz de admitirlo, había fracasado".

La historia de Fatih

La historia de Fatih es muy diferente. Él huyó de Estambul para escapar de un matrimonio concertado. "Esta historia tenía la mayoría de las cosas que un hombre desearía. Pero, ¿y la libertad? Desgraciadamente mis planes nunca han sido los de mis padre", cuenta el joven, que acabó escapando. Sin embargo, cuando creyó que sí había encontrado el amor se dio de bruces con una realidad totalmente inesperada. "No estoy preparada para esto, no estoy enamorada de ti. Solo llevamos un año juntos. Lo que tú sientes no es amor". Y con este panorama no le quedaba más remedio que regresar.

