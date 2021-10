Zeynep se reencuentra con su familia, en el próximo capítulo de 'Amor a Segunda vista'

Tras presentarse en casa de Fatih como pareja, comienza el juego. El supuesto matrimonio tendrá que fingir ante toda la familia que son felices y que están enamorados. Sin embargo, no será fácil. Las meteduras de pata y los malos entendidos no tardarán en surgir ya que apenas se conocen y no han preparado lo suficiente la mentira. Eso unido a la tensión que se respira en la casa por la oposición de la madre del joven hace que la situación sea una bomba a punto de estallar.

Superada la crisis de la fiebre del bebé y con Zeynep pidiéndole confesar que no es hijo suyo, Fatih se abre con ella. "Mi madre siempre ha decidido por mí. Era una especie de juguete para ella. Cuando me fui, por primera vez era libre. Mi vida, mis decisiones, mis deseos... Ya ves cómo son las cosas aquí. Quieren que me case con esa chica. Es muy guapa pero busco algo más que belleza. Quiero que mi corazón lata. Por esa razón no me casaré con ella aunque mi familia se empeñe. Les he dicho que me he casado y que el bebé es mío. Se sienten ofendidos pero han visto que me valgo por mí mismo. Ahora estamos tú, yo y el pequeño. Los tres formamos una bonita estampa. Solo quería creer esta bonita mentira, quería que fuese real", le dice a su falsa mujer a la que pide tiempo para confesar. Y es así como poco a poco la pareja se va acercando.