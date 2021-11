Esra tendrá un nuevo cara a cara con Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ekrem, el hermano de Esra, aceptará el dinero de Ozan

Esra tendrá que verse de nuevo con Ozan por culpa de su hermano

Cada tarde a las 19:15 horas, un nuevo capítulo en Divinity

Después de que su hermano perdiera todo el dinero que le había entregado Ozan, Esra intentará solucionar este gran lío en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'. "¿Qué es lo que voy a hacer?", se dirá antes de llamar a su ex para dar la cara y demostrar que no la mueve el dinero. ¿Qué pasará en este nuevo encuentro?

El encuentro de Ozan y Esra

Después de la llamada de teléfono y tras prepararse a conciencia, Esra pone rumbo a la que ella considera su gran oportunidad. Sin embargo, las cosas no saldrán como ella espera. Nada más llegar a la oficina y tras disculparse con Ozan, recibirá un duro varapalo. "Ayer estuve pensando después de vernos. Recordé nuestro pasado y llamé a mi abogado. Quiero que firmes este contrato por el que te comprometes a no usar mi nombre ni molestarme nunca más. Si lo firmas este dinero será para ti. Buscabas el dinero desde el principio. No pude darte ningún tipo de compensación cuando nos divorciamos y no me gusta tener deudas", le dice a su exmujer.

Las palabras de su exmarido la hieren profundamente. "¿Quién narices te has creído que eres?¿Te crees con derecho a humillarme solo porque has ganado un poco de dinero? Quédate con tu maldito dinero. Vine aquí creyendo que tu intención era disculparte por todo. Ahora veo que no solo ha cambiado tu aspecto. Antes puede que no tuvieras traje, ni coches, dinero pero eras un buen hombre. Ahora eres una mala persona".

Las palabras de Esra hacen reflexionar a Ozan hasta que Ekrem, su hermano, se pone en contacto con él. La llamada le confirma sus sospechas, su ex solo quiere el dinero pero intenta disimular. "Se fue de la oficina y no quiso llevarse mi dinero. Por poco me trago que le había hecho daño de verdad", se dice el joven millonario, que finalmente acaba entregando 500.000 liras turcas al que fuera su cuñado. Sin embargo, la alegría le durará poco.

El encuentro con Çinar

Destrozada tras su encuentro, Esra sale de la oficina, sufre un percance y acaba llorando desconsolada. "Ese tonto me da un sobre con dinero y ahora esa maleducada me ha tirado el café y no se ha disculpado. Ha montado un negocio y se ha hecho rico. Ha conseguido pasar página. No tengo nada", se dice sí misma mientras Çinar, el hermano de Çalga y amigo de Ozan, la observa y acaba consolándola.

No faltes a tu cita con Esra y Ozan

Acaba de arrancar su historia de amor y ya se ha complicado. Ninguno ha sido capaz de superar su pasado y ahora que sus caminos se han cruzado de nuevo, Esra y Ozan tendrán que intentar que enfrentarse a situaciones de lo más disparatadas. ¿Qué ocurrirá entre ellos? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Amor Lógica Vengaza', no faltes a tu cita. De lunes a viernes a las 19:15 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS