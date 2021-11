El tenso reencuentro de Esra y Ozan, en el estreno de 'Amor Lógica Venganza': "Decidí olvidarte"

Por suerte, Zeynep le pondrá al corriente de lo ocurrido y aunque reticente, finalmente se acaba presentando en comisaría para solucionar el problema. Sin embargo, este encuentro no hará más que complicar las cosas entre ellos. La tensión se dispara y acaban protagonizando un duro enfrentamiento. "Muchas gracias por haber venido. Si tú no hubieras ido soltando esos rumores sobre mí, no habría acabado en una comisaría", le dice a su ex, que niega haber lanzado rumores sobre ella. "No he lanzado rumores sobre ti. Decidí olvidarte. No vuelvas a cruzarte en mi camino, no tengo tiempo para tus tonterías".