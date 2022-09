Así, debemos saber que siempre deberemos elegir a un profesional que esté cualificado para ello y una clínica de la que tengamos algún tipo de referencia. En caso contrario podrán aplicarnos un producto en mal estado o que no cuide la armonía de nuestra boca. Pero, ¿cómo podemos saber si nos han aplicado mal el ácido hialurónico en los labios?

Probablemente habrás visto a muchas mujeres que acuden a centro de estética a quitarse el producto que tenían en sus labios. Esto se da porque el tratamiento que se habían aplicado no era el correcto y el ‘profesional’ había recurrido a la inyección de bótox o, incluso, de silicona en la zona de los labios. Este tipo de productos proporcionarán que nuestra boca se vea con unos pequeños bultitos, que se notarán estéticamente y, sobre todo, al tacto. Por eso, será importante deshacerse de ellos cuanto antes.

Lo más normal es que el ácido se vaya reabsorbiendo con el paso del tiempo. Por eso, si no notamos este efecto y, sobre todo, si vemos que nuestros labios se van hinchando más de lo normal o que tornan a una tonalidad más morada, deberemos acudir a un especialista. Será este quien nos dé un diagnóstico de lo que está sucediendo y de cómo atajar el problema. Además, en algunos casos puede ser que se nos recete un antibiótico porque nos podemos encontrar con complicaciones como una infección.

Ante todo habrá que mirar por nuestra salud y saber que, aunque en un primer momento pueda parecer una intervención sin ningún tipo de riesgo, sí que puede entrañar distintas complicaciones. De esta forma conseguiremos que los labios tengan un volumen ‘dentro de lo normal’ y recuperar el color natural de los mismos. Por eso, no tendremos que pensar que el producto se va a reabsorber, porque si no se ha infiltrado el correcto, esto no llegará a suceder. Ante cualquier duda, lo más recomendable será acudir a un especialista.