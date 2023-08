Aunque ha dudado si subir o no una fotografía personal, la periodista se ha animado y ha compartido con sus seguidores una foto "en plena adolescencia", "peleada" con su cuerpo y su peso, su pelo "rizado y rebelde", y "con la autoestima por los suelos" . "La gordita de la clase. La empollona que se refugiaba en los libros", recuerda la escritora.

Años después, en la veintena, su cabeza cambió y su cuerpo también, pero Carme Chaparro ha "arrastrado toda la vida" la sensación de "no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista)". "Y toda la vida estás aprendiendo a sacudírtela de encima. Nunca me atreví a soñar con el futuro. Y mucho menos con el futuro que estoy viviendo. ¡Le diría tantas cosas a esa chica!", dice ahora, segura de sí misma.

Por todo ello, la presentadora de Informativos ha pedido a sus seguidores que nunca dejen que nadie les "haga creer" que no son suficientes porque cada uno de ellos es "único y maravilloso". Y seguido de esa reflexión ha compartido otra fotografía diez años después de la anterior. Con diez años más, cuando seguía creyéndose "demasiado gorda, demasiado fea, demasiado poco agraciada y demasiado poco lista para todo" .

"Incluso cuando la eligieron con 24 años para presentar la desconexión en catalán de Informativos Telecinco. ¡Cuántas veces habré dicho que es que no tenían a nadie más y yo ya estaba allí de redactora y era la opción más fácil!", recuerda la presentadora lamentándose. En aquel momento se lo creía, en sus propias palabras, se lo ha "creído siempre". Y por todo ello considera importante remarcar que el menosprecio a uno mismo llega muy lejos "cuando creces pensando así porque te hacen pensar así". "No os dejéis. No dejéis a vuestros hijos ni a vuestras hijas", ha terminado diciendo en una aplaudida reflexión que ha querido hacer pública.