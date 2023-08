Lo sabemos, ya te has aprendido la lección y sabes que el protector solar es el cosmético sin el que no puedes salir a la calle, sea verano o invierno, estés en la playa o en la ciudad. Ahora bien, ¿lo utilizas correctamente? Surgen muchas dudas a la hora de aplicarlo para que realmente sea efectivo y nos proteja de las radiaciones negativas del sol, causantes del envejecimiento prematuro de la piel. Por ejemplo, quizás no sepas por qué no debes mezclar tu crema hidratante con el protector solar y lo hagas habitualmente. Pues bien, esos días han llegado a su fin y, después de lo que te vamos a contar, seguro que no vuelves a mezclarlos, al menos pensando que es la opción correcta.