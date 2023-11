El contouring es una técnica de maquillaje con la que hace unos años celebs como Kim Kardashian nos dejaban con la boca abierta. La posibilidad de esculpir el rostro jugando con productos y tonalidades parecía cosa de magia, hasta que lo llevamos a nuestro terreno (y nuestro neceser) y descubrimos que éramos capaces de imitar esta técnica en casa. Y para guiarnos, sin duda hemos echado mano de tutoriales, pero no todos son igual de acertados. De hecho, seguramente estás cometiendo un error al usar el contorno por culpa de TikTok.

Sabemos que esta red social nos ha salvado la vida en cuestiones beauty en más de una ocasión y nos encanta pasearnos por ella para descubrir todo tipo de trucos y consejos. Pero eso no significa, ni mucho menos, que todo lo que se dice ahí sea cierto o funcione. Para acertar, no hay nada como fijarse en maquilladores profesionales, porque sin duda ofrecen un contenido más fiable que ningún otro. Y así es como hemos descubierto que el contorno, para que cumpla con su cometido, no puede aplicarse de cualquier manera.