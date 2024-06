Así es como consiguió Leticia Sabater sus tonificados abdominales

El secreto para conseguir un cuerpo perfecto y tonificatido , en la mayoría de los casos, es pasar horas y horas en un gimnasio. Muchos famosos de nuestro país dedican parte de su tiempo a entrenar su cuerpo. Sin embargo, no siempre es fácil lograr resultados inmediados. Es por ello que muchos de ellos acuden a la cirugía para lucir figura. Mayoritariamente las operaciones de pecho entre los rostros conocidos son las más demandadas, aunque no las únicas. Además, las mujeres no son las únicas que pasan por quirófano para hacerse retoques estéticos. Hace unos años Diego Matamoros compartía en su canal de Mtmad el resultado final tras someterse a una operació n para marcar abdominales más conocida como Técnica Váser. " La forma física se me ha quedado mucho más atlética ", dijo la expareja de Marta Riumbau.

Sin embargo, no es el único que ha pasado por quirófano por este motivo. Desde los años 90, Leticia Sabater es una gran aliada y defensora de los retoques estéticos y las cirugías. "Soy partidaria de mejorar en esta vida", dijo a finales de los 90 en el programa de Javier Sardá. Además de hacerse retoques en el pecho o en la vista, fue a sus 52 años cuando la exmujer e José María Fernández-Mayo se sometía a su operación más ambiciosa: una operación abdominal por la que pagó una friolera de 200.000 euros. "Me he quitado toda la grasa que me sobraba de bíceps, espalda, monte de venus, potorro, cara interna de los muslos… Tenemos mucha grasa ahí. La grasa que me han quitado me la han puesto en el culo. Una miniabdominoplastia, me sobraba piel debajo del ombligo", dijo.