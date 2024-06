Rosalía ha revolucionado el panorama actual musical por muchos motivos, pero uno de ellos es por romper esa imagen de diva de las cantantes que llegan lejos mostrándose natural , hablando de sus orígenes y estando en permanente contacto con sus fans. Para conseguir esto último, una de sus mayores bazas sus redes sociales , que no utiliza solo para promocionar sus temas musicales - ya ha hablado de su nuevo disco -, como la mayoría de artistas, sino que se empapa del lenguaje y el modo de actuar de cada una de ellas, responde comentarios de seguidores y se suma a sus tendencias.

El primer tipo de ceja que le aparece -las distintas formas van modificando su ceja natural y se puede ver como le quedaría- es la arqueada y le da un buen puesto, la coloca en el tercer lugar. Después le aparece la uniceja, que tras verse exclama "me encanta" y le concede el segundo puesto. A las cejas laminadas las posiciona en el número cinco. A estas le siguen unas con la forma del símbolo de Nike que le otorga el décimo lugar. Después le aparecen unas finísimas cejas inspiradas en los años 90 , un tipo de ceja que el año pasado parecía que iban a volver, pero que finalmente, no se atrevió a llevar casi nadie, más allá de alguna celebrity. La cantante, por su parte, le ha concedido a estas cejas el sexto puesto.

Continúa con el ranking con unas cejas rectas , "me gustan, yo suelo llevarlas ", argumenta, aunque finalmente le concede un lugar alejado del primero, el número ocho. Un lugar muy superior le concede a las cejas despeinadas, que escalan hasta el número cuatro. Después la aplicación le propone unas cejas muy levantadas de la zona del final, ante lo que ella dice "esta es muy teatral" y le concede el número nueve. Y es que se trata de un diseño con una curva muy exagerada que resulta poco ponible para el día a día.

Aparecen unas cejas rectas y también muy inclinadas en la zona de la cola: "estas me encantan", dice y las coloca en el primer puesto. Aunque acto seguido se arrepiente, puesto que le aparecen las cejas más divertidas, unas que trazan con el pelito unas ondas: "Ay, no, estas tenían que haber sido el uno", cuenta. No es nada raro que Rosalía se haya animado a hacer este ranking, pues ella misma ha cambiado sus cejas según la estética de sus álbumes.