Hace tiempo se hizo viral un 'trend' -una tipología concreta de vídeos- en TikTok que animaba a los usuarios a definir los productos que comprarían de nuevo en el caso de que les robaran todo su maquillaje . En esta serie de vídeos de distintos creadores que se pueden encontrar por la red social, sería raro, casi imposible, no encontrar una mención al colorete . Este producto que en la era de los maquillajes mates y opacos -años 90 y años 2000, sobre todo- quedó oculto por otros cosméticos de más relumbrón, ha resurgido entre sus cenizas. Mientras que las fanáticas del maquillaje cada vez hacen más grande su colección de blushes, el resto de personas que usan maquillaje ya no tienen solo uno, cada vez es más común que ocurra como con los labiales, que se acumulan varios para cambiar cada día. Esto ha dado lugar a un curioso fenómeno llamado 'ceguera del colorete'.

La demanda de 'blushes' (colorete en inglés) ha provocado que las marcas centren gran parte de sus esfuerzo en lanzarlos, estudiando las fórmulas y los envases más apetitosos en cada temporada para convertir un rubor en un objeto de deseo irresistible. En el caso de los productos de marcas de gama alta - Dior, Patrick Ta o Huda Beauty son algunas de ellas- se pueden llegar a pagar cifras que no estaríamos dispuestas a invertir en otros productos o servicios, igual más necesarios, pero no que no nos contentan tanto el alma. Ni de manera tan inmediata.

Cegados su entusiasmo por el producto o por la tendencia de ensalzar el colorete cada vez van aplicando más sin ser conscientes que esto puede dar lugar a looks excéntricos en los que el colorete toma más protagonismo del que debería y ya no logra ese efecto de mejilla saludable y sonrosada sino que se produce un look que recuerda a las caricaturas. Y esto ya no solo ocurre en la red social donde se gestó sino que se puede ver en personas cuando caminas por la calle.