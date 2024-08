El embarazo es una etapa en la que el cuerpo de la mujer experimenta una auténtica revolución hormonal y eso no tiene por qué ser necesariamente negativo. Si a partir del segundo trimestre notas tu piel radiante, el pelo brillante y denso, y tus uñas más divinas que nunca , las responsables son las hormonas. Pensando solo en las uñas, puede que verlas tan bonitas aumente tus ganas de hacerte una manicura. Y si la reacción de tu cuerpo al subidón hormonal ha sido la opuesta (también puede pasar) y las uñas están finas y quebradizas, es posible que quieras disimularlo con un esmalte. Antes de abordar si esto es conveniente o no, lo que realmente beneficia a tus uñas es utilizar un producto que las nutra e hidrate, como un aceite específico.

Según afirman algunos expertos, la manicura semipermanente no es peligrosa en el embarazo porque los componentes del esmalte o atraviesan la uña y, por lo tanto, son son absorbidos por el organismo. Visto así, no hay ningún problema en hacer la manicura en esta etapa de tu vida. Pero no es tan sencillo.