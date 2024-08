Ahora, con este cambio de look, María José se reafirma en esa necesidad de romper con la relación y dar la bienvenida a una nueva etapa . Un final, que a pesar de no haber sido el deseado, espera que le traiga muchas cosas buenas de cara al futuro.

"Me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", dejaba entrever la modelo, quien a pesar de que no pasa por su mejor momento, ha decidido enfocarse en si misma y en su propio bienestar .

"Yo de momento me voy al gym a desfogar. Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini. Me he quedado fit, fit", aseguraba. Y mientras todavía se cura de las heridas que le ha dejado el desamor, queda claro que la modelo prefiere enfocarse en todo lo bueno que tiene en su vida, sobre todo en su pequeño Elías, fruto de la relación con Jordi Nieto.