Quién, en mitad del verano, no se ha lamentado por las manchas que le han salido en la piel que levante la mano. Y es que, cuando las manchas aparecen, el daño ya está hecho, y, como bien dice el refranero español, “es mejor prevenir que curar”, un lema que las mujeres coreanas, las más envidiadas por su piel, llevan a rajatabla desde niñas. Los protectores solares no solo nos van a librar, a priori, de las quemaduras del sol después de las largas exposiciones, también son el gran aliado antimanchas. Sin embargo, no todos los protectores solares son iguales, y cada vez más personas optan por los protectores con color, no solo por su capacidad de unificar el tono de la piel y darte ese efecto de buena cara al instante, sino por un beneficio menos conocido pero crucial: su mayor eficacia en la protección contra las manchas que se debe al óxido de hierro.