La belleza y el cuidado de la piel son temas que han ganado popularidad en los últimos años entre la Gen Z . Tanto es así, que incluso las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario para que los más jóvenes publiquen videos en los que comparten sus secretos de belleza sin ningún tipo de evidencia científica. Una tendencia que, si no recibe la atención que necesita por parte de los adultos, puede acarrear graves problemas de salud ya que la piel de los niños es mucho más delicada y sensible que la de los adultos.

Dina cuenta que, en lugar de enseñarles a usar muchos productos, es mejor inculcarles desde pequeñitos, hábitos saludables: una buena higiene, usar protector solar cuando estén al aire libre y mantener su piel hidratada con productos adecuados para su edad haciendo hincapié en que las rutinas de skincare no son necesarias para los niños porque su piel es más sensible, se protege bien por sí sola y hay riesgos de irritación y de provocación de alergias.

Además, la exposición en redes -especialmente Instagram y TikTok- de adolescentes que comparten las diferentes rutinas faciales ha cambiado mucho en los últimos años. Por un lado nos ha ayudado a que los jóvenes sean conscientes de que la piel también se debe cuidar; pero por otra parte, personas que no son expertas están dando consejos que pueden ser perjudiciales para quienes los siguen, ya que hablan desde su propia experiencia y por supuesto no están capacitados para diagnosticar, y en muchos casos ni siquiera saben exactamente qué es ese producto que se están aplicando ni qué efecto puede tener sobre la piel.

5. No tocarse los granos y lavarse las manos: tenemos que recordar a los adolescentes algo básico como no tocarse la cara con las manos sucias para no empeorar el acné, y sobre todo no intentar reventarse los granos para no dejar cicatrices que después les pueden crear problemas de autoestima.