A medida que avanzamos en la vida, es natural buscar formas de mantenernos frescas, modernas y, sobre todo, sentirnos bien con nosotras mismas. En este sentido, el pelo juega un papel crucial en nuestra imagen y elegir el corte adecuado puede marcar una gran diferencia. En 2024, hay dos opciones que destacan por su capacidad para rejuvenecer y su popularidad entre las mujeres que ya han cumplido los cuarenta. Estos estilos no solo están de moda, sino que también tienen el poder de resaltar nuestros mejores rasgos y aportar un aire juvenil y fresco a nuestros estilismos . Para las que deseen tener el cabello largo, no hay nada como lucir un aire desenfadado, mientras que en el lado opuesto destacan las versiones XS.

“Di sí a la melena, pero con un flequillo cortina", comienza diciendo la estilista María Baras, propietaria del Salón Cheska. “Ese rollo francés con ‘french bangs’ está súper de moda. A mí personalmente me encanta Anne Hathaway en su última película ‘The idea of you’, donde a sus cuarenta luce una peinado que no puede favorecerle más. Su look es muy acertado, con un rollo de melena larga por el pecho y una onda rota muy natural con unas capas invisibles que le dan muchísimo movimiento y un aire muy hippie que también me recuerda al estilo de Sara Carbonero, que acaba de cumplir cuarenta y está estupenda”.