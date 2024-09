Así se llama al almidón que se desprende del arroz cuando lo hierves o permanece en remojo un cierto tiempo. El líquido que se obtiene y al que nos referiremos como agua de arroz, es muy rico en vitaminas B, C y D, y aminoácidos que ofrecen importantes beneficios para el cabello. Como ves, no hay mucho misterio en cuanto a cómo obtener el agua de arroz, pero eso no hace que sea menos interesante para nuestros objetivos beauty.