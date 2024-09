Ya lo dice el refrán: “A mal tiempo, labios rojos”, y es que esta tonalidad además de ser todo un clásico en el mundo de la belleza, tiene la capacidad de no pasar nunca de moda. Ya se sabe que un toque de rojo en los labios puede transformar por completo tu look, dándote una dosis instantánea de confianza y glamour. Sin embargo, pintarlos y que queden perfectos requiere de una buena técnica, así como atención al detalle. Eso, sumado a practicar sin miedo no falla, y si incorporas los trucos que explicamos a continuación, no tendrás problema a la hora de lucir una boca deslumbrante e impecable.