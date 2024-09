En polvo, líquido o en crema, el colorete se ha convertido en un producto de maquillaje imprescindible en nuestro beauty look diario. Ahora bien, a menos que quieras un make up llamativo, lo ideal es que no se note mucho que lo llevas y que solo se aprecie ese efecto rubor tan favorecedor que ofrece. Por eso no puedes perderte este truco para aplicar el colorete y que quede natural, realzando tus facciones y logrando ese efecto buena cara que tanto nos gusta.