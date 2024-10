Los cortes de pelo pixie son una de las tendencias más sofisticadas, glamurosas y arriesgadas de 2024. Casi todas las mujeres que deciden cortarse el pelo lo hacen porque buscan cambios más profundos, ya sea a nivel personal, ya a nivel puramente estético y es que a un nuevo look capilar le suelen suceder cambios en la ropa y el maquillaje y a veces otros mucho más importantes. Pero lo cierto es que las mujeres no han contado nunca que el corte de pelo no es más que una consecuencia de un cambio que ya se ha producido, como le ocurrió a Cara Delevingne cuando se pasó al pixie.