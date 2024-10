Para cualquier mujer, lucir un maquillaje perfecto puede convertirse en un verdadero desafío. No hay nada más frustrante que invertir tiempo y esfuerzo en recrear un acabado espectacular y que se desvanezca antes de tiempo. Pero por suerte, hay estrategias y trucos relativamente fáciles que puedes incorporar a tu rutina para asegurar que tu makeup no solo luzca increíble sino que también perdure .

Para conocer el punto de vista de un experto hemos hablado con la maquilladora María Barrera , que entre otras cosas, está habituada a elaborar los beauty looks de las celebrities en la alfombra roja, por lo que sabe mejor que nadie que saber

“Para que tu maquillaje aguante horas, esté impecable y sea de larga duración hay tener en cuenta ciertos puntos”, comienza diciendo. “Lo primero en lo que nos tenemos que centrar es en la base, con una buena hidratación del rostro. Yo lo que hago es aplicar contorno de ojos, que hace que el corrector dure mucho más y no se cuartee en esta zona que suele ser un poco más seca. También aplico sérum y una crema hidratante que no sea demasiado grasa. De este modo se verá mucho más luminosa, y al crear esa capa en la piel no será absorbido por la misma, por lo que se verá más bonito y con un efecto ‘glow’ muy saludable”.