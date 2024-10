La presentadora recibe a diario cientos de comentarios criticando la forma y el color de sus cejas y se ha animado a cambiarlas

Ha decidido borrarlas de su rostro haciendo que pierdan su color, de esta forma, el óvalo facial pierde uno de sus marcos más reconocibles

Cristina Pedroche cae en los zapatos Tabi: beneficios para el pie de este extraño calzado

Cristina Pedroche es uno de los rostros de la televisión más activos en redes sociales y esto tiene sus consecuencias, pues los usuarios de estas plataformas se posicionan a favor o en contra de todo lo que comparte. Una de las cuestiones que siempre genera polémica son sus cejas, las cuales tienen un diseño que resulta llamativo para muchos de sus seguidores. Cristina hace años que decidió sumarse a la tendencia de las cejas anchas, que sobre la década de 2010 popularizaron modelos como Cara Delevigne, aunque esto no es nada nuevo por en los 80 actrices como Brooke Shields ya se hizo popular por el diseño de esta parte de su rostro. Después de recibir a diario comentarios sobre qué debería hacer con sus cejas, Cristina ha decidido modificarlas, pero esta nueva apariencia tampoco convence a su comunidad.

La presentadora ha sorprendido en redes sociales mostrando sus nuevas cejas que prácticamente se han borrado de su rostro a través de un proceso de decoloración. Junto a las imágenes, ha escrito un texto: "Siempre me critican las cejas así que hoy he probado a aclararlas lo máximo a ver si así os gustaban más, pero me han dicho de todo igualmente. Así que como siempre, yo a lo mío. Iré cambiándolas según me apetezca porque la verdad es que así también me gustan".

En sus stories, además, comenta que puede que este no sea el resultado definitivo: "Como no os gustan mis cejas, hoy me las están aclarando. Pero no sé si dejarlas así o pintarlas de algún color. ¿Qué decís?", explica desde la silla de maquillaje. No sería la primera vez que las cejas de colores se ponen de moda, pues hace algunas temporada tomaron mucha fuerza las de color rosa e incluso, Victoria Federica se animó a llevarlas así.

En las fotos que ha compartido la presentadora madrileña en su feed se puede ver que es muy notable el cambio que se produce en su rostro al eliminar las cejas de su cara. Y es que estas ejercen como marco de todos los elementos que están en el óvalo facial, por eso, solo cambiando la forma de las cejas se puede cambiar la expresión de la cara y si las eliminamos por completo, como ha hecho ella, el cambio es mucho más radical.

¿Qué opinan sus seguidores del cambio?

Los comentarios en esta publicación de la comunicadora no se han hecho esperar y las imágenes han generado todo tipo de opiniones: "A mi particularmente no me gustan tus cejas, yo las llevo un poco más pequeñas. Pero es que no me tienen que gustar a mí, te tienen que gustar a ti y verte tú bien", escribe una de sus seguidoras, mientras que otra apunta: "Como te gusta dar que hablar". Esto son solo dos comentarios de los más de 2000 que la publicación acumula ya, que se añaden a los más de 31.000 'me gusta'. Cristina es muy fan de experimentar con nuevas ideas en la que tiene que ver con su imagen y habitualmente se le puede ver con diferentes peinados y diferentes tipos de maquillaje.