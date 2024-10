El tipo de piel y los cuidados que le hayas dado condicionan la edad en la que aparecen las primeras arrugas , que suele ser entorno a los 25 o 30 años. No es lo mismo tener la piel seca que grasa, ni haber tomado el sol que haberlo evitado toda la vida y, por supuesto, influye el hecho de aplicar a diario una rutina adecuada que retrase, en la medida de lo posible, los primeros signos de la edad.

Lo cierto es que no hay milagros, solo cuentan los ingredientes de las cremas que utilices y la constancia diaria , pero antes de invertir en cualquier otro cosmético es fundamental que aprendas el mejor consejo de belleza que te van a dar en tu vida: la mejor crema antiarrugas es la protección solar y a partir de aquí podemos seguir hablando de cremas.

Uno de los grandes problemas que impide llevar una rutina de belleza adecuada es que, por capricho o desconocimiento, se suelen acumular demasiados cosméticos que exigen invertir mucho tiempo en el cuidado diario, cuando lo realmente importante es tener pocos, pero bien elegidos y los que no pueden faltar son la vitamina C por la mañana, el retinol por la noche y un factor de protección adecuado a tus necesidades antes de salir de casa. Todo lo demás suma, pero no sustituye.