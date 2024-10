Anita Matamoros ha cambiado radicalmente de look tras varios meses con el mismo color

La joven ha sorprendido a su madre, a su novio y a su equipo de trabajo con esta nueva apuesta

Si hay algo que ha caracterizado a Anita Matamoros desde que se diera a conocer en redes sociales, ha sido por su melena rubia. Cuando la joven se estrenó en el universo 2.0 como creadora de contenidos, siempre ha mostrado sus cuidados para su cabello blonde. Sin embargo, con el paso del tiempo, la hermana de Laura Matamoros ha evolucionado considerablemente en su estilo. Anita siempre ha sido una chica que ha aceptado cualquier reto que se precie y más si tiene que ver con cambios de look.

En los últimos años, en su cuenta personal, ha mostrado todas sus apuestas estilísticas. Aunque generalmente el rubio ha sido su color, en varias ocasiones ha apostado por otros tonos, como el rosa, el naranja o el castaño. Sin embargo, ahora ha sorprendido a todos sus seguidores y a su entorno más cercano con este nuevo cambio. ¡Te contamos todos los detalles!

Su radical cambio de look

Si por algo se caracteriza Anita es por siempre hacer partícipes a sus seguidores de su vida más personal. Durante esta tarde del 15 de octubre, la hija de Makoke ha compartido varios pantallazos de conversaciones con su entorno más cercano que no dudaba en opinar sobre su nuevo estilo. "No me lo puedo creer. Cómo te resaltan los ojos claros. Eres lo más bonito de este planeta. Estás que me muero", ha escrito su chico, Johnny Garso.

Al nuevo look también ha reaccionado su progenitora, que ha dado el visto bueno a este cambio de su hija: "Madre mía, que guapa estás Ana. Me encanta. Bueno, me encantas de todas las maneras". Por su parte, la creadora de contenidos también ha compartido la reacción de su equipo de representación. Desde hace varios años que la joven confía en Ana de Miguel y su equipo de Papaya Comunicación -en donde trabaja Loreto Sesma, entre otras influencers-, que no han dudado en opinar sobre este nuevo estilismo de la joven.