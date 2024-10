Laura Matamoros, sobre la relación que tendrán sus hijos con el bebé de Carlo Costanzia: "Será como..."

Si por algo se caracteriza Laura Matamoros es por tener una gran disciplina en cuanto a su rutina de belleza y deporte. Desde hace varios años que la creadora de contenidos dedica parte de su tiempo a su imagen y bienestar para tener su mejor versión. "Además, este último año gracias a los psicólogos y psiquiatras me he querido centrar en mí y creo que he dado en el clavo. El deporte me hace desconectar que es muy importante", dijo sobre su cambio vital el pasado mes de marzo a la cabecera 'Womens Health', en donde habló de sus hábitos.