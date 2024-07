Laura Matamoros, relacionada con Antonio Revilla, un chico que fue noticia por iniciar una relación en pandemia

Hace junto un año, la revista 'Semana' anunciaba en exclusiva que Laura Matamoros y Benji Aparicio habían roto su relación. Tras unos años de idas y venidas, y después de ser padres juntos de dos niños, la influencer y el empresario decidieron poner fin a su unión sentimental y comenzar vidas por separado. La hija de Kiko Matamoros no quiso hablar de esa separación hasta el pasado mes de mayo cuando, durante su participación en 'Supervivientes', contó públicamente que era "lo mejor" que habían podido hacer . "Ahora es cuestión de tiempo. Me duele porque siempre he querido formar una familia y hacerlo con el padre de mis hijos pese a muchas circunstancias, pero al final es lo mejor. Nuestros hijos tienen que crecer felices viéndonos a nosotros también", se sinceraba entre lágrimas.

La influencer también comentó que creía que el amor de su vida todavía no había llegado y que se sentía mejor "estando sola y llevándolo todo a otro punto de vista". Laura admitió por primera vez sentirse "muy culpable" en su primera ruptura porque consideraba que fue algo que no se le perdonó "nunca". "Se me ha ido castigando en la relación y se han permitido cosas que nunca se deberían permitir. Cosas que hoy en día en una relación no permitiría. Quién conoce la historia y me conoce de cerca sabe de lo que hablo y sabe que no ha sido fácil", dijo sobre los motivos que les llevaron a tomar la decisión.