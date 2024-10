Lo que no tiene claro es qué pasará cuando nazca el bebé, que será entonces cuando tenga que organizarse con su pareja, Carlo Costanzia , y adaptarse a la nueva vida familiar antes de retomar sus compromisos profesionales. "Yo espero seguir trabajando hasta el final. Me hacéis preguntas que no sé, depende de cómo vaya la vida y cómo lo gestionemos los dos", ha comentado al respecto.

Al preguntarle por su pareja, la hija de Terelu Campos ha dicho con una sonrisa que Carlo la cuida "muchísimo" y que ella está "muy feliz" . "Gracias a Dios que le tengo y que siempre está conmigo y me apoya", ha asegurado emocionada. Sin embargo, en los últimos días su relación se convirtió en noticia tras pillarles discutiendo en plena calle, algo que ella ha desmentido en más de una ocasión. "Si todas estas noticias se basan en inventarse cosas, ¿qué hacemos? Yo estoy fenomenal, en mi casa no hay ningún problema y eso es lo que tengo que decir ", ha reiterado.

Alejandra asegura que no existe una crisis entre ellos y que ella sabe lo que tiene en casa. "En el caso de que discuta, no me vais a ver discutir. Todas las parejas discuten, pero gracias a Dios tengo una relación muy sana, no es una relación de gritos. Es bastante sana la relación y madura. Es lo más importante que tengo en la vida ahora mismo, el padre de la persona que tengo dentro", ha asegurado sobre su relación con el actor, con el que está a punto de convertirse en madre de su primer hijo.