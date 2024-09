Laura Matamoros toma una decisión tras ganar 9 kilos en dos meses: "El propósito ahora es..."

Hace justo un año, Laura Matamoros contó a través de sus redes sociales que se había marcado un claro objetivo. La influencer, que no tuvo miedo a enfrentarse a las críticas , dijo que quería estar "mejor, mucho mejor" físicamente . "Es estar tonificada y bajar el índice de grasa corporal y como yo digo: seca" , comentó entonces. La hija de Kiko Matamoros explicó que no se veía mal, pero que "siempre se puede mejorar". "Cada mes subiré un carrete cómo este para q veáis q se puede y con la ayuda de los más mejores para mí", dijo también mencionando a sus entrenadores personales.

Laura comentó entonces que conoció a Crys Dyaz, su entrenadora, a través de María Pombo. "Yo antes entrenaba con otros métodos, pero empecé a probarlo y di con Dani, que es mi entrenador y el que me ha dado la estabilidad en mis entrenamientos y la motivación diaria en ellos. Voy de lunes a viernes. Y luego practico también tenis, golf, esquí y boxeo...", dijo asegurando que disfrutaba "muchísimo" cualquier tipo de deporte. "Además, este último año gracias a los psicólogos y psiquiatras me he querido centrar en mí y creo que he dado en el clavo. El deporte me hace desconectar que es muy importante", dijo sobre su cambio vital el pasado mes de marzo.