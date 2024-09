Diego Matamoros habla sobre su papel en el embarazo de su ex, Marta Riumbau: "En todo lo que puedo..."

Sin embargo, la prueba definitiva de que ya no estaban juntos fue cuando la creadora de contenidos catalana comunicaba en su cuenta personal que estaba embarazada y que había decidido ser madre en solitario. " He tomado la decisión de ser madre soltera . Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo", dijo la joven.

Rápidamente, el foco se volvió a poner en Diego, con el que mantenía una relación meses atrás y con el que seguía compartiendo casa. Es por ello que la catalana decidía adelantarse a las especulaciones y aclarar, por fin, cómo llevaba vivir con su ex y cuál era el motivo que le llevaba a seguir manteniéndolo en su vida, a pesar de no estar juntos: "Mi casa no es tan grande como para que haya ala este y oeste. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, compartirnos perro. Yo echo mucho de menos a Amarok, lo criamos juntos, me lo trae, está conmigo. Al final una persona con la que has compartido un tiempo de tu vida, en mi caso dos años, al no ser que haya pasado algo monumentalmente malo, ¿por qué no voy a tener buena relación?".