El animal print es una de las tendencias ganadoras de este año, y no solo en lo que a moda respecta, también en el mundo de la belleza, donde las uñas leopardo se han convertido en un verdadero imprescindible para las más atrevidas. Sin duda una opción perfecta para quienes buscan añadir un toque ‘salvaje’ y sofisticado a su manicura. Y no, no tiene que ser siempre demasiado llamativo. Si lo que buscas es mostrar un sutil detalle, encontrarás desde diseños minimalistas hasta versiones llenas de color.