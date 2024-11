Las mechas rubias en pelo oscuro son una tendencia que sigue ganando popularidad por su capacidad para iluminar el rostro y agregar dimensión y movimiento al cabello. Y es que, “ no importa cuál sea tu tipo de cabello o tono de piel, hay una opción perfecta de mechas rubias para ti”, así lo comparte con nosotras María Baras , responsable de los cambios de looks de un buen puñado de celebrities y propietaria del Salón Cheska de la capital. La experta explica a Divinity sus cinco alternativas favoritas que, desde su punto de vista, sientan muy bien a todas y que te ayudarán a renovar tu look con un toque de luz y frescura.

María explica que en los castaños que son muy oscuros, triunfan las versiones iluminadas como el de por ejemplo Olivia Palermo, un tono al que llamamos ‘chocomiel’, queda precioso porque, aunque no sea rubio muy claro, llega a ser tres o cuatro tonos más claros que la propia base y resulta de lo más favorecedor. “Son reflejos cálidos que se pueden combinar. Partiendo de estas melenas ‘chocomiel’ también se pueden combinar con alguna pluma ‘beige’, lo importante es la técnica que se use. Me parece muy interesante que se hagan unas babylights en la raíz para integrar y levantar el tono y usar un balayage de medios y puntas para no estar esclava del color”.