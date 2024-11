Lydia Bosch, tras someterse al kinesiolifting: “Viendo cambios en la salud a pasos agigantados”

“Lydia Bosch: cuando la belleza es reflejo de algo más profundo”, comienzo rezando el escrito con el que Sergiy Galchenko, quien “enseña el trato con las manos, no con aparatos ni cremas ” y lleva a cabo “técnicas revolucionarias” tal y como describe en su perfil de Instagram, ha acompañado una fotografía junto a la actriz, una de sus clientas.

En el caso del Kinesiolifting, se trata de un protocolo de belleza novedoso y que, a diferencia de otros, no resulta invasivo ya que no hace uso de agujas ni aparatos. Entre sus beneficios, se encuentra una ganancia de armonía y combatir las arrugas y la flacidez no solo en el rostro sino en los brazos, escote, cuello y cráneo.