Tras compartir las fotografías de su look en redes sociales, algunos de sus fans se preguntaron si la hija del torero y la diseñadora se ha operado el pecho. "¡Me lo preguntáis mucho! Es mi pecho, no me he operado" , aclaraba con total sinceridad en una ronda de preguntas y respuestas.

La influencer, que dejaba claro que no ha pasado por quirófano, añadía también que lo que utiliza son "típicas cintas que dejan el pecho un poco más mono cuando llevas escote" . No es la primera famosa que habla de ellas, otros rostros conocidos como Kim Kardashian han contando en cantidad de ocasiones este truco para lucir escote sin usar sujetador.

Alba Díaz también ha aprovechado su cuenta de Instagram para mantener una conversación más directa con sus seguidores, que han querido saber si es "muy segura" de ella misma, tal y como aparenta. "No sabría qué decirte sobre esto exactamente. Parece que soy de hierro y que no me afecta nada, y la mayor parte del tiempo suele ser así, pero soy muy sensible, muy sentida y me dejo llevar por impulsos", ha explicado la hija de Vicky Martín Berrocal para que sus fans la conozcan más.