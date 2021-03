No se trata de un corte de pelo, sino de un cambio de tonalidad extremo que ha hecho que la alicantina pase a ser rubia. "Sí, me he atrevido, y qué pasa", ha confirmado con desparpajo en unas historias en las que ha mostrado su gran cambio. "Flipaís, ¿no? A mí me encanta. No os había abandonado, me estaba poniendo rubia", se ha justificado.