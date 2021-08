Beyoncé ha concedido una entrevista a Hapers' Bazaar sincerándose sobre algunos aspectos de su vida personal

La diva del pop ha confesado que ha estado décadas a base de dieta y ejercicio para encajar en absurdos cánones de belleza

Ahora, la cantante, que ha dejado esta lucha absurda por tener el físico que se espera de ella, está centrada en cuidar de su salud mental

Beyoncé, a punto de cumplir su 40 cumpleaños, ha concedido una entrevista a la revista Hapers' Bazaar donde se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida personal y profesional, concienciando a los lectores sobre la importancia de la salud mental. Después de décadas siendo bastante exigente con su silueta para adaptarse a los cánones de belleza que imponen desde el mundo de la moda, la artista se percatado durante su extensa trayectoria de de que la felicidad no está en presumir de un cuerpo de infarto, sino en aceptarse a uno mismo y valorar lo que se tiene.

Una vez que ha enfocado correctamente su autocuidado, la artista se ha sentido con fuerzas para desvelar lo que ha sufrido después de estar preocupándose excesivamente de su cuerpo y lo mal que gestionaba las críticas por no tener las medidas que siempre se habían impuesto como las ideales. "En el pasado, pasaba demasiado tiempo haciendo dieta, con la idea errónea de que cuidar de uno mismo significaba hacer ejercicio y ser demasiado consciente de su cuerpo", rememoraba Beyoncé en este reportaje, señalando la alta factura que ha tenido que pagar por seguir una estricta rutina que consideraba saludable.

"He luchado con el insomnio que me causaron las giras durante más de la mitad de mi vida. Años de desgastar mis músculos por bailar con tacones. Estrés en mi cabello y piel, por los aerosoles, los tintes y el calor del rizador y el maquillaje pesado que uso mientras sudo en el escenario”, confesaba la intérprete de 'Halo', que encontró en el CBD, un derivado del cannabis sin efectos narcóticos, un aliado para poder descansar al final del día: "He visto sus beneficios sobre el dolor y la inflamación. Me ha ayudado a aliviar mis noches inquietas y la inquietud que acompaña a la incapacidad de conciliar el sueño".

La diva del pop reconoce que estuvo en plena lucha por tener las curvas perfectas, no solo por sentirse conforme consigo mismo, también al ser consciente de que su familia dependía de su trabajo: “Sentí la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi negocio y no me di cuenta de cuánto pesa en mi propiedad”. Pero, por suerte, supo salir de ese pozo y darse cuenta de que la salud y el bienestar no están relacionado con este tipo de objetivos.

