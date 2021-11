Adele ha regresado , y como no podía ser menos, lo ha hecho por todo lo alto. La cantante británica vuelve con su primer álbum desde que decidiera tomarse un respiro de la vida pública en 2015. Como artista su voz es inconfundible, y en lo referente a su estética, nada la define mejor que el espectacular cat-eye que luce en cada una de sus apariciones. De hecho, su delineado de ojos se ha convertido en una seña de identidad beauty que, evidentemente, queremos imitar. No hay más que verla en el teaser de su nuevo videoclip para que su mirada felina nos atrape por completo una vez más.

Esta claro que copiarle el color de delineador a la mismísima Adele no tiene ningún misterio. En cambio, conseguir ese trazo sobre el párpado ya es otra cosa. De hecho, es bastante difícil que salga bien a la primera, pero no imposible si das los pasos correctos. Para que puedas presumir de una mirada de impacto, te ayudamos con estos trucos para conseguir un cat-eye de infarto.

Es normal estirar la piel del párpado para que quede más lisa y sea más sencillo hacer el trazo. Pero hay que tener la precaución de no estirar demasiado, porque si no, al soltar, se volverán a hacer los pliegues en la piel y el resultado no se parecerá al que has dibujado.