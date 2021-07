Hay quien dice que con 8 horas es suficiente, pero hay profesionales que recomiendan no mojar ni humedecer el ojo en las 24 horas siguientes . Así que lo ideal es que te limpies la cara con una toalla o algodón humedecido, evitando la zona del ojo. Y, por supuesto, nada de bañarte en el mar o la piscina.

Los vapores y el calor extremos pueden afectar a la nueva estructura de la pestaña, que aún se está fijando. Olvida los baños, saunas, etc., al menos durante un día. Mejor una ducha rápida y no muy caliente, en la que tengas cuidado para que el agua no alcance los ojos. Tras 24 horas podrás volver a hacer vida normal y bañarte todo lo que quieras.