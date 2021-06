Eyeliner de colores: la tendencia en maquillaje que arrasa gracias a las celebrities y a la mascarilla

No se sabe bien si es porque las ganas de verano y la extravagancia que caracterizan a esta temporada en la que todo vale ya están a la orden del día o que, al seguirse imponiendo la mascarilla como accesorio obligatorio en cada look, se necesita a toda costa que el peso del maquillaje caiga sobre la mirada. Es decir, que se llame con ella la atención. En definitiva, tal y como lo hemos visto hasta ahora en cada look, la mirada ha ganado sí o sí protagonismo y los labios cada vez se tiñen de colores más naturales, relegándose a un segundo plano.