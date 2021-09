Nos encanta la cantidad de peinados que podemos hacernos gracias a los secadores, planchas o tenacillas, pero usarlos con frecuencia estropea y daña la fibra capilar, deshidratándolo y favoreciendo su rotura. La única forma de evitar que esto ocurra y no renunciar a nuestras herramientas de calor favoritas, es controlando la temperatura, utilizando planchas y tenacillas con el cabello seco y aplicando un protector térmico. Esto último es algo de lo que no olvidamos con frecuencia, y seguramente se trata del mayor error de todos.

En el momento en el que incorpores a tu rutina capilar un protector térmico , descubrirás que es un gran aliado del que ya no podrás prescindir. La gran mayoría no solo protegen la fibra capilar de las altas temperaturas, también hidratan, reparan, aportan brillo y tienen acción anti frizz . Úsalo siempre antes de aplicar una herramienta de calor, y el modo de hacerlo es el siguiente.

No todos son iguales, y lo primero en lo que debes fijarte es el nivel de protección térmica que ofrecen, es decir, hasta qué temperatura máxima pueden ser efectivos protegiéndote. Los mejores evitan que el cabello se dañe con temperaturas de hasta 220º, aunque te recordamos que no es conveniente que no superes los 180º.