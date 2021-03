La tendencia siempre ha sido la misma. Envejecer parece que está y ha estado totalmente prohibido. Sino, por qué ese temor a cumplir años, y no solo por ver cómo el contador aumenta, sino por las arrugas, manchas y demás signos de la edad o, directamente, del envejecimiento que empiezan a reflejarse en la piel. Empezamos a usar crema, sérums y tratamientos antiedad con 25 años (si es que no antes). Las arrugas nos obsesionan antes de aparecer hasta límites insospechados. La crema solar deja de ser para la salud de la piel y solo para evitar manchas futuras. Pero no solo eso, también nos atormentan las canas, la flacidez y todo lo que tenga que ver con el envejecimiento.